Marti, 13 Martie, 15:23

La două săptămâni după ce s-a despărțit de Dinamo, Vasile Miriuță a dezvăluit cine au fost jucătorii din vestiarul roș-albilor cu care a avut cele mai bune relații.

"Păstrez legătura cu ei, unii dintre ei mă mai sună. Pe unde am fost, nu le-am reproşat nimic jucătorilor. M-am înţeles extraordinar cu Anton cât a fost la Dinamo, un jucător de mare caracter. A fost mâna mea dreaptă, ştia să ţină vestiarul.

Cu Nedelcearu m-am înţeles bine, chiar dacă nu are experienţă. Cu Filip, la fel. Am vorbit cu el după ce a plecat, e un... citeste mai mult