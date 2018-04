Simona Halep a câştigat punctul decisiv în barajul de accedere în Grupa Mondială, contra Elveţiei, ducând România în elita celor mai bune 8 naţiuni din tenisul feminin pentru 2019.

"Astăzi a fost un pic mai uşor, am fost un pic mai relaxată - chiar dacă nu este simplu să ştii că joci meciul decisiv.. Publicul a fost extraordinar. Mi-am dat drumul la joc şi am reuşit să dau totul. Astăzi am avut mai multă încredere în returul meu, iar atunci când am avut nevoie, am jucat mai bine. Cu 40 de minute... citeste mai mult