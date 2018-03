A fost lansata prima aplicatie gratuita pentru persoanele cu deficiente de auz si vorbire Prima aplicatie de invatare a limbajului non-verbal din Romania a fost lansata pentru a veni in sprijinul persoanelor cu deficinete de auz si vorbire, dar si in intampinarea celor care isi doresc sa invete simbolistica semnelor.

Lansata pe 21 martie la Bucuresti, aplicatia „dlmgLSR" a fost testata si promovata in zece scoli speciale din noua judete. De asemenea, numeroase unitati care desfasoara activitati cu persoane ce au deficiente in procesul de comunicare, au fost dotate cu zeci tablete pentru a putea ajuta pacinetii.

