In acest an va avea loc a doua editie a Festivalului de Poezie Grigore Vieru. Acesta se va desfasura la Iasi, in perioada 10 - 11 octombrie, si la Chisinau, in perioada 12 - 13 octombrie. Pentru acest eveniment, municipalitatea a alocat suma de 30 mii...

Buna ziua Iasi, 7 Octombrie 2010