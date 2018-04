Primarul General, Gabriela Firea, a inaugurat joi, Parcul celor 100 de stejari, in cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Republicii Lituania in Romania, cu prilejul centenarului independentei Republicii Lituania si Anului Centenar al Romaniei. In cadrul evenimentului, care a avut loc in Parcul Oraselul Copiilor, au fost plantati 100 de stejari, acesti arbori fiind alesi ca simbol al rezistentei si durabilitatii.

