A baut prea mult, a cazut in apa si a ajuns in soc hipotermic la spital! Asta a patit un barbat in varsta de 49 de ani din Rodna care a fost gasit in albia paraului Izvor care traverseaza centrul comunei Rodna.Iosif. S. in varsta de 49 de ani din...

Bistriteanul, 7 Aprilie 2011