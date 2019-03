Cea mai mare albină din lume a fost re-descoperită, după decenii întregi în care s-a crezut că această specie a dispărut. Albina gigantă, care este de dimensiunea unui degtet mare de adult, a fost găsită pe o insulă indoneziană puțin explorată.

După zile întregi de căutări oamenii de ștință au găsit o singură femelă, pe care au filmat-o și fotografiat-o. Acest fel de albină se numește Wallance, după numele primului explorator care a găsit-o în 1858.

That's one big bee.@BBCScienceNews https://t.co/nXPWiklVt3

— BBC Earth (@BBCEarth) 21 February 2019 S-au mai găsit câteva exemplare în 1981, însă de atunci și până în prezent, aceste albine nu am mai fost zărite.

Sursă: BBC

citeste mai mult