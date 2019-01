Ianuarie abia a început, iar cei mai mulți nu se simt motivați la serviciu, mai ales dacă nu sunt mulțumiți de locul de muncă. Conform Dailymail, un expert a dezvăluit cum poți să-ți găsești din nou un sens, dar și cum să-ți reactivezi o parte a creierului care ne face mai motivați și mai sprinteni la muncă.

Dan Cable, profesor la London Business School, a scris în noua sa carte, Alive at Work: The Neuroscience of Helping People Love What They Do, cum să fii motivat și împlinit la job.

Autorul crede că multe companii dezactivează un lucru din creierul... citeste mai mult