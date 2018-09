A fost depus cel mai mare proiect cu finantare europeana pe care municipalitatea l-a construit vreodata

Zilele acestea, Primaria Municipiului Calarasi a depus in MySMIS – aplicatie online creata de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru beneficiarii de fonduri europene, proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin modernizarea infrastructurii cailor de rulare a transportului public local”.

Acesta este primul dintre cele 7 proiecte adresate imbunatatirii mobilitatii urbane in municipiu pe care Primaria le pregateste in vederea obtinerii finantarii lor din Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor... citeste mai mult