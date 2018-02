Gabi Enache (27 de ani) s-a despărțit de FCSB, iar în scurt timp va deveni jucătorul rușilor de la Rubin Kazan. Acesta a vorbit despre detaliile noului său contract, dar și despre modul în care a fost îndepărtat de la FCSB.

"Acest transfer m-a luat și pe mine prin surprindere. Totul s-a întâmplat foarte repede. M-am înțeles cu Steaua, am semnat rezilierea și, în două ore, a venit oferta de la Rubin Kazan. Am făcut tot ceea ce a trebuit și am primit oferta pe mail. Aștept viza și luni urmează... citeste mai mult