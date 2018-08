In urma tragerii Joker de duminica, 13 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria I la Joker, in valoare de 15.199.876,68 lei (peste 3,36 milioane euro). Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc, cel mai mare premiu fiind in...

Jurnalul National, 14 Noiembrie 2016