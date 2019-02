Un tânăr în vârstă de 19 a fost bătut în timp ce se plimba cu trotineta pe o pistă special amenajată, de un bărbat pe care l-a atins în momentul în care a trecut pentru el.

Imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare, iar acum polițiștii îl caută pe agresor.

„Dacă mă poate ajuta cineva cu un share să îl identificăm pe acest individ violent, am fost şi am depus plângere pentru loviri şi, cu acordul Poliţiei cer ajutorul publicului”, a scris Cătălin C. pe grupul Info Trafic jud. Cluj.

De asemenea, el a făcut public un videoclip în care se vede cum este lovit de un bătrânel, după ce intră în el cu trotineta. Tânărul a vrut să-i dea o lecţie... citeste mai mult

