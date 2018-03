A fost adoptata Legea care le permite angajatilor sa lucreze de acasa: ITM va veni la domiciliu Camera Deputatilor a oferit miercuri votul decisiv asupra proiectului de act normativ care ofera angajatilor posibilitatea de a lucra de acasa, sau din alt loc, prin intermediul tehnologiei. Aceasta activitate este reglementata sub denumirea de "telemunca".

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a precizat ca actul normativ care le va permite angajatilor sa-si desfasoare atributiile de serviciu in alte locuri decat la firma, a fost adoptat de Camera Deputatilor, care este for decizional.