A fost adoptat sistemul RO - ALERT, prin care romanii vor fi informati in situatii de urgenta Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat proiectul de lege privind implementarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT".

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT" a fost adoptat cu 267 de voturi "pentru".

Potrivit raportului Camerei Deputatilor,

