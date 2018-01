Am făcut, noi, românii, ce-am făcut și am reușit, în ciuda tuturor greutăților, în ciuda tuturor vicisitudinilor, în ciuda tuturor „prietenilor” care în față ne spun că ne doresc tot binele din lume și ne dau sfaturi cum să facem ca să-l obținem, iar pe la spate ne lovesc ori de câte ori prind ocazia, să ajungem în anul 2018, Anul Centenarului României.

Că tot ne aflăm la început de an, stau și mă întreb, parafrazându-l pe Shakespeare: „A fi sau a nu fi naționalist în… Anul Centenarului?

Dar ce este naționalismul? Conform dexonline, este vorba... citeste mai mult