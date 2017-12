An de an, beneficiem de „minivacanțe de sărbători“, de Crăciun și de Paște, la care visăm cu ochii deschişi mai tot timpul. An de an, ne pregătim să întâmpinăm marile praznice religioase, în virtutea cărora primim aceste „libere“, cu mese încărcate. Facem pregătiri asidue până în ultima clipă, cumpărăm şi aşteptăm cadouri, pentru că aceste sărbători vin „la pachet“ cu darurile. Însă stăm prea puțin să întrebăm ce înseamnă azi a fi creștin (ortodox)? Un fel de a trăi, o moștenire „de familie“ transmisă din generație în generație, încă din primele zile ale acestei vieți, conform cutumei, sau doar nişte cuvinte seci, fără conținut?

