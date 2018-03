O tânără din Oradea susține că a fost pedepsită de Dumnezeu pentru că a făcut sex în post.

"Am o mare problema!!! Sunt Teodora, am 33 de ani si sunt din Oradea. Sunt o femeie foarte credincioasa si am tinut tot postul. Si nu ma refer doar la mancare de dulce. M-am abtinut si de la sex.

Asta pana intr-o noapte, zilele trecute, cand am cazut in pacat. Sotul meu, care nu e asa de credincios, m-a ispitit si am facut dragoste. A doua zi, dimineata, cand m-am trezit, am inceput sa plang. Am ramas socata. Aveam o umflatura mare si simteam o durere cumplita in zona stomacului. Nici acum nu mi-a trecut. Nu stiu ce sa mai cred. Sa ma fi pedepsit Dumnezeu ca am cazut in pacat? Ce ar... citeste mai mult