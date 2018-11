Un barbat a povestit, pe Reddit, ca a inceput sa faca sex, intr-o camera de hotel, cu cine credea ca este sotia lui si, dupa ce i-a atins acesteia sanii, si-a dat seama de greseala facuta, potrivit bzi.ro.

''Jody are implanturi cu silicon. Sunt fermi si aproape ca niste baloane. Chiar si beat, am incremenit'', a explicat barbatul momentul in care si-a dat seama ca facuse sex cu cine nu trebuie.

Tot el povesteste si cum s-a ajuns in aceasta situatie: ''Era doua dimineata cand am decis sa ne intoarcem in camera de hotel. Eram beti. Urmatorul lucru pe care mi-l amintesc este ca stateam culcat pe burta. Am imbratisat-o, i-am atins sanii si... citeste mai mult