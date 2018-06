Acesta a subliniat faptul că din cauza certurilor, realizările din județul Botoșani nu prea se văd.



„Știu că e frumos să venim tot timpul să ne lăudăm că am făcut aia, că am făcut aia. Nu am făcut nimic. N-am lăsat nimic în spate, dăm vina unii pe alții și ne dorim tot timpul să spunem că de vină e altul. Dacă nu vor lăsa la o parte orgoliile și nu se vor pune la aceeași masă să rezolve problemele cetățenilor voi fi la fel de dur în fiecare conferință.”,

a declarat Răzvan Rotaru, deputat PSD



Sursa: Botosaneanul