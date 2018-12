Ludovic Vieru, 35 de ani. Alpinist, atlet, fan Dinamo şi mai ales patriot. De la doi ani şi jumătate urcă pe munte şi de atunci nu s-a mai oprit. A cucerit vârfuri din toate colâurile lumii şi peste tot a dus cu el steagul României. Şi-a pierdut prieteni dragi în expediţii, a învins boala Lyme şi are atâtea poveşti că ar putea scrie o carte. În campania #România100, ProSport vă prezintă povestea sa.

"Prima ascensiune montană am întreprins-o la doi ani şi jumătate, cu fratele meu şi bunica mea pe vârful Ucigaşu, lângă Lacu Roşu. Pasiunea pentru munte probabil am moştenit-o de la ea, fiind născută la poalele Ceahlăului. De mic mi-am dorit să 'fac',... citeste mai mult