A doua zi de scadere pentru ROBOR la 3 luni si pentru euro Indicele ROBOR la 3 luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a consemnat, marti, a doua zi de scadere.

Marti, ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,36% pe an, de la 3,38%, in prima zi bancara a acestei saptamani.



La randul lui, ROBOR la 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a scazut la 3,45% pe an, de 3,46% pe an, luni.



De asemenea, ROBOR la noua luni, dobanda platita la creditele pe care bancile le atrag intre ele, a ramas la 3,48%