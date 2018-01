Garbine Muguruza, locul trei în clasamentul mondial, a încheiat prin abandon şi al doilea turneu disputat în sezonul 2018, la Sydney.

Spaniola a acuzat dureri în timpul meciului inaugural, împotriva olandezei Kiki Bertens, dar a rămas pe teren şi, cu un 6-3, 7-6(6) şi-a câştigat biletul pentru 'sferturi', însă mai apoi a anunţat că nu va mai reveni pe teren, din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă.

"Sunt dezamăgită, dar am vorbit cu medicii de la WTA şi am fost sfătuită să mă retrag de la acest turneu. Am simţit durere la aductori de când am început antrenamentele aici. Cu o zi înainte de meci m-am simţit mai bine şi mi-am dorit să joc, însă am... citeste mai mult