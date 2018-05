Turneul este inclus în calendarul FIBA 3x3 şi se adresează tuturor categoriilor de vârstă, începând cu cei mai mici baschetbalişti de la categoriile Baby (sub 10 ani) şi Mini (sub 12 ani), apoi sub 14 ani, sub 18 ani, şi plus 35 de ani. Toţi jucătorii care vor participa la Superbet Galaţi Streetball vor acumula puncte în clasamentul mondial FIBA 3x3 World Ranking. Punctele acumulate de jucătorii români se vor contabiliza, de asemenea, şi pentru stabilirea poziţiei României în clasamentul pe naţiuni.

