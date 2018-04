O mamă și-a dat seama că multe mămici au nevoie să li se reamintească de sacrificiile pe care mamele trebuie să le facă pentru binele copilului lor, așa că a povestit o întâmplare care i-a schimbat viața ei și a copilului ei.

“Eu nu am devenit mamă cu adevărat când am născut ci șapte ani mai târziu. Până în ziua aceea, am fost prea preocupată sa supraviețuiesc în căsnicia mea în care eram abuzată.

Am încercat să o protejez pe fiica mea de violența verbală a soțului atunci când se vărsa ceva pe masă, la cină.

Ziua în care mi-am dat seama că sunt mamă a fost ziua în care stăteam la masă cu fiica mea. Era liniște, așa cum trebuia să fie. Fiica mea a vărsat din greșeală paharul de lapte... citeste mai mult