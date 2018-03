Un bărbat a povestit ce s-a întâmplat după ce a decis să-și părăsească soția la 10 ani de la căsătorie.

"Eram insurat, imi cunosteam soţia de 15 ani. Am parasit-o cu doua luni inainte de aniversarea a 10 ani de la nunta.

Eram parintii a doi copii minunati, care acum sunt adolescenti, atunci aveau 7 respectiv 9 ani.

Calatoream cu serviciul, stateam la 3 hoteluri pe saptamana. Asa am ajuns sa o intalnesc pe Eva*.

Cu timpul ne-am imprietenit pe Facebook si ne trimiteam mesaje zi si noapte. Era si ea maritata, cu doi copii. Aveam atat de multe lucruri in comun, ca ne-am indragostit foarte rapid. Simteam ca ne „potrivim”.

Toate acestea se intamplau in timp ce eu acasa aveam o situatie... citeste mai mult