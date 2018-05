O femeie din Columbia a cumpărat o mașină de cusut veche de la un magazin de antichități.

Mai târziu a observat că unul dintre sertare nu se închidea prea bine, așa că a băgat mâna pe sub el pentru a scoate ce îl bloca.

Femeia a găsit sub sertar scrisori din anul 1963, scrise de un soldat către soția lui.

Sergentul Walter Smith îi scria Robertei din Coreea. Îi transmitea acesteia că o iubește și că îi e dor de ea.

„Bună, draga mea, am primit cea mai dulce scrisoare ieri de la cel mai dulce înger de pe pământ. Tu scrii niște scrisori atât... citeste mai mult