A crescut avansul

Românca Simona Halep şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA), dat publicităţii după semifinala jucată la Indian Wells (California).

Halep, care a ajuns 19 săptămâni ca lider WTA, are 860 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki, şi peste 2.000 faţă de ocupanta poziţiei a treia, Garbine Muguruza (Spania). Rusoaica Daria Kasatkina, finalistă la Indian Wells a reuşit să urce pe locul 11 (+9), iar câştigătoarea titlului, japoneza Naomi Osaka, este acum pe 22, după un salt de 22 de poziţii. În continuare, România are... citeste mai mult

