Un barbat din Urmenis a fost retinut ieri de catre politisti si dus in arest. Acesta are de executat 1,5 ani de detentie pentru ca a condus beat si cu permisul anulat.Pompei M. de 53 de ani din Urmenis va sta 1,5 ani in penitenciar unde are de...

Bistriteanul, 8 Iulie 2011