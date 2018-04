A condus afaceri in toata lumea, dar s-a intors in Romania. Afla-i povestea: Adrian Grecu este managerul care a condus afaceri de zeci de milioane de euro in Rusia, China sau India, dar a decis sa se intoarca in Romania.

Adrian Grecu are o experienta de peste 15 ani in domeniul Farma si in prezent este country manager la Mylan Romania.El conduce compania inca din anul 2015. In anii sai de cariera profesionala a oscilat intre domeniile vanzari si financiar si a activat pe piete din afara tarii noastre. In acest moment, el abordeaza atfel provocarile din domeniu.

”Pe termen lung, Mylan vrea sa ramana in România, o piata de 20 de milioane de... citeste mai mult