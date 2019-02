Un bărbat din Statele Unite și-a lăsat copilul singur în tren pentru a coborî să fumeze.

Fox News scrie că bărbatul nu a reușit să se întoarcă la timp, astfel că ușile trenului s-au închis în fața lui.

Un alt călător a fost martor la întreaga scenă. Acesta a alertat angajații companiei feroviare despre bebluțul rămas singur în tren.

Mecanicul s-a întors la stația cu pricina pentru a înapoia bebelușul.

Sursa: Fox News

A baby was left on a train when a father stepped outside to smoke a cigarette and didn't make it back before the train departed. Operations staff returned to the... citeste mai mult

acum 24 min. in Externe, Vizualizari: 11 , Sursa: Antena 3 in