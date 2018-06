Selecţionerului Angliei, Gareth Southgate, nu i-a plăcut “în mod special” prestaţia elevilor săi din meciul cu Panama, 6-1 (5-0) chiar dacă a fost cea mai mare victoriei a selecţionatei Albionului la un Campionat Mondial.

“Nu mi-a plăcut începutul şi nu mi-a plăcut faptul că am luat gol. Presupun că în părţile de mijloc (ale meciului) am jucat destul de bine, dar eu sunt foarte critic”, a declarat Southgate, citat de BBC, la finalul celui de al doilea meci din Grupa G de la turneul final din Rusia.

Southgate are toate motivele să fie nemulţumit de golul încasat de la Baloy în minutul 78, pentru... citeste mai mult