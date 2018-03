Rodia este bogată în vitamina C, însă are şi vitamina B5, vitamina A şi vitamina E. În plus, are un conţinut bogat de calciu, potasiu şi fier. Seminţele de rodie sunt o importantă sursă de fibre. Rodia are de trei ori mai mulţi antioxidanţi decât...

Realitatea, 8 Aprilie 2016