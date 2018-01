Procesul de slabire nu este unul rapid, asa ca trebuie sa incerci sa ai un stil de viata sanatos. Consuma mai multe fructe si legume, bea mai multa apa si fa mai mult sport.

In plus, poti include si acest ceai in alimentatia ta zilnica.

Ceaiul verde, ingredientul sau principal, optimizeaza oxidarea grasimilor, in timp ce menta si lamaia previn inflamatiile si accelereaza metabolismul.

Cum se prepara vezi AICI.





citeste mai mult