Marti, 26 Decembrie, 10:19

Fostul selecționer al Olandei, Dick Advocaat, tocmai a preluat-o pe Sparta Rotterdam, formație care se află pe penultimul loc în campionat. Antrenorul a semnat un contract valabil până la finalul sezonului și are ca obiectiv salvarea de la retrogradare a echipei pentru care a și jucat.

Sparta Rotterdam are doar 11 puncte în 17 meciuri, pierzând categoric ultimele 5 dispute, una dintre ele chiar cu 0-7. Este la egalitate cu Roda, care are tot 11 puncte.

Cinci puncte o despart pe Sparta praga de Willem II și NAC Breda, formații care au 16 puncte și se află pe locurile 14 și 15, aflate în zona sigură a clasamentului.

