Testele de sarcina in Egiptul antic Istoria plaseaza primul test de sarcina in Egiptul Antic, in anul 1350 i.Hr. Femeile urinau pe seminte de grau si orz si astepta. Daca incoltea graul, femeia urma sa aiba fata. Daca incoltea orzul, era baiat. Daca...

Realitatea, 18 Aprilie 2016