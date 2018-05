O cititoare The Guardian povestește o experienta ingrozitoare prin care a trecut de curand. Ea a vrut sa spuna povestea ei tuturor pentru ca multe femei cel mai probabil nu au curaj sa o faca.

"Am fost agresată sexual weekend-ul trecut. Eram atât de supărată și atât de speriată. Se pare că acest tip de hărțuire chiar există: bărbații își scot prezervativul fără să știi și fără consimtămantul tău! Toti cu care am vorbit despre asta au spus că li s-a întâmplat cel puțin o dată. Sunt o femeie singură și încerc să fiu liberă din punct de vedere sexual, dar să o fac într-un mod sigur (mental și fizic) și apoi... citeste mai mult