Cătălin Golofca a părăsit în lacrimi terenul de la Ovidiu, după ce Viitorul a câştigat cu 1-0. Atacantul echipei FC Botoşani putea să restabilească egalitatea şi să se califice în play-off, însă şutul său din minutul 79 a ajuns în braţele portarului Cojocaru, iar gruparea din Moldova a ajuns pe locul şapte, primul care merge în play-out.

"Din păcate m-am grăbit şi am ratat. Toată munca noastră s-a rispit. Am muncit enorm, ne-am antrenat, am sperat, chiar dacă nu am făcut 60 de minute un joc bun, apoi am început să jucăm.

Sunt foarte trist şi sper să... citeste mai mult

acum 38 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Pro Sport in