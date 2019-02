A arbitrat de ziua lui

- Reputatul arbitru internaţional Adrian Alexandrescu şi-a sărbătorit ziua de naştere în Grecia. Nu în concediu, ci la muncă!

A fost delegat de Liga Europeană de Nataţie la meciul din Champions League dintre Olympiacos Pireu şi Jug Dubrovnik, derby-ul etapei în Grupa B, care s-a încheiat la egalitate, scor 10-10. Alexandrescu a arbitrat împreună cu rusul Arcady Voevodin.

„ A fost pentru prima dată în carieră când am arbitrat de ziua mea. Am avut un meci echilibrat, dar disputat în acelaşi timp, care ne-a ieşit foarte bine. Nu am sărbătorit după meci, ci doar înainte cu o seară, la cina oficială am fost... citeste mai mult

