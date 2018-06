A aparut o noua practica sexuala, ce castiga tot mai mult teren in randul cuplurilor care vor sa reaprinda “scanteia” in relatie.

“Karezza” vine din cuvantul italian “carezza”, care inseamna “mangaiere” si defineste o forma de a face dragoste “blanda, plina de afectiune, in care orgasmul nu doar ca nu este scopul, ci pe care, la modul ideal, nici un partener nu il atinge”, explica Marnia, una dintre promotorii acestui curent.

Acest tip de practica sexuala pune, astfel, accentul pe conexiunea emotionala... citeste mai mult