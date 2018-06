A aparut Republica IMM Incepand de ieri, antreprenorii romani au acces la Republica IMM, prima platforma integrata de planificare, demarare, administrare, dezvoltare si finantare a afacerilor.

Cei care vor intra in platforma vor avea acces la 30 de sectiuni specializate care ofera 100 de cursuri video exclusive si 50 de resurse premium, instrumente digitale personalizate de gestionare a afacerii si sprijin in dezvoltarea planului de business.



Republica IMM aduce impreuna 20 de mentori si experti care sa-i ghideze pe antreprenorii din comunitate. In ce priveste oportunitatile de finantare, acestia au acces la peste 14.000 de fonduri de investitii, acceleratoare si... citeste mai mult