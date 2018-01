Prima ediţie a ziarului britanic 'The Guardian' a apărut luni în format tabloid, mai mic decât cel de până acum, măsură luată în cadrul unui plan de reducere a costurilor, relatează EFE, citată de Agerpres.

Săptămânalul The Observer, suplimentul său de duminică, este de asemenea vizat de această schimbare. Cele două titluri renunţă astfel la formatul "berliner" în culori, adoptat în 2005.

Dintre marile ziare britanice, doar Financial Times şi Daily Telegraph sunt tipărite încă în format mare, toate celelalte publicaţii trecând deja la formatul tabloid (mai...

