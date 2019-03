Dumitru Bălan susține că pentru a intra în cursa electorală ce se va deschide în aprilie pretendenții trebuie să aibă anumite abilități, iar el recunoaște că nu le deține în totalitate.

Printre altele, a dat ca exemplu cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

”Pe vremea mea în școală se făcea limba rusă, eu asta am învățat. La liceu am făcut și limba engleză, dar la un nivel minimal, nu am aprofundat”,

Dumitru Bălan, președinte Dreapta Liberală Botoșani.

Acesta susține că, dat fiind faptul că a fost unul dintre primii oameni de... citeste mai mult

azi, 08:01 in Locale, Vizualizari: 14 , Sursa: Botosaneanul in