Un orăşel din Australia a fost pur şi simplu înghiţit de un uriaş nor de praf, în timpul unei furtuni.

Asemenea fenomene sunt destul de des întâlnite în Australia.

Dar, potrivit meteorologilor, ele afectează mai rar zonele populate.

O asemenea furtună apare doar dacă se întrunesc simultan câteva condiţii: vânt puternic, sol uscat, umiditate scăzută în aer şi o presiune atmosferică instabilă.

The apocalypse has hit Melbourne’s north. #halp #melbweather #melbourne #storm pic.twitter.com/jLTQzUfYH1

— Chris Macheras (@chrismacheras) 6 February 2019

