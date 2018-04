A aparut bancnota de ... 0 euro!

In Germania, in orasul unde s-a nascut Karl Marx, au fost tiparite bancnote cu valoare nominala de zero euro. Evenimentul a fost dedicat implinirii a 200 de ani de la nasterea economistului.



Suvenirurile cu chipul filosofului german au fost lansate pe piata de o companie de turism, scrie The Local. Primul tiraj de cinci mii de bancnote a fost tiparit in martie anul curent si vandut in mai putin de o luna.

Pretul unei astfel de "amintiri" a fost de trei euro. Repreprezentantii agentiei de turism sustin ca bancnotele s-au raspandit in intreaga lume, din America Latina pana in Australia.

