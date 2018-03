A amestecat usturoi cu lapte si a baut in fiecare zi. Ce i s-a intamplat dupa o saptamana

Desi pare neobisnuita, combinatia de lapte cu usturoi are beneficii nebanuite pentru starea ta de sanatate.

Pentru a prepara laptele de usturoi, ai nevoie de usturoi si lapte. Zdrobeste bine usturoiul si amesteca-l imediat in lapte. Consuma pe loc.

Beneficiile acestei bauturi sunt nenumarate:

- Ajuta in cazurile de astm

- Te scapa de tuse

- Ajuta in caz de tuberculoza Continuare AICI.

