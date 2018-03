Cimbrul si mierea au fost combinate de multi ani pentru a ajuta in problemele respiratorii. Incercati aceasta reteta naturala daca aveti astfel de probleme. A amestecat cimbru cu miere si a consumat doua saptamani.

Plamanii si sistemul respirator sunt parti foarte importante ale corpului. Cimbrul este o planta foarte frecventa, pe care o puteti folosi la prepararea sosurilor pentru paste, supe sau condimentarea carnii. Acesta are multe proprietati medicinale, contine fitochimicale, taniuri, ulei esential, terpene, flavonoizi si saponine. Uleiul esential de cimbru are proprietati antimicrobine si imbunatateste sistemul imunitar.

Metodă de... citeste mai mult

acum 54 min. in Life, Vizualizari: 29 , Sursa: Antena 3 in