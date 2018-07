O femeie din Arabia Saudită a fost arestată după ce a alergat pe scenă şi l-a îmbrăţişat pe un artist, în timpul unui concert, potrivit BBC.

Majid al-Mohandis cânta la un festival din oraşul Taif, din vestul ţării, când femeia a ţâşnit din public şi s-a îndreptat către scenă.

Imaginile video îi arată pe cei doi, în timp ce personalul de securitate încearcă să-o tragă de pe el.

Saudi woman arrested after she invaded the stage to hug Iraqi singer @majidalmohandis during concert in Taif https://t.co/InXCWyJvxE pic.twitter.com/j1OxDA21Wu

— Ahmed Al Omran (@ahmed) 14 iulie 2018 citeste mai mult