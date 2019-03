Un adolescent a fost bătut și violat „aproape zilnic” de un pedofil angajat la un centru de detenție pentru tineri la care a ajuns după ce a furat câțiva biscuiți.

Ray Poar avea 17 ani când a fost violat la centrul de detenție Medomsley din comitatul englez Durham.

La un moment dat, după ce a intrat în centrul de detenție, el a fost izbit de un perete, amenințat cu moartea și violat de un angajat al acestui centru.

„M-a tot strâns de gât până când am leșinat. Când mi-am revenit, el mă viola. Din acel moment, m-a violat aproape în fiecare zi, cât timp am fost acolo. Mi-a spus că fie fac ce vrea el, fie mă omoară, fără ca cineva să afle vreodată că am fost ucis”, a mai povestit el.

