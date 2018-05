Gică Hagi refuză să mai dialogheze cu Gigi Becali, după ce finanţatorul FCSB a încercat să-i ia "Regelui" la TAS titlul câştigat pe teren, dar asta nu-l împiedică pe latifundiarul din Pipera să aibă încredere că actuala campioană îi poate aduce titlul în Liga 1 Betano după două sezoane de secetă.

FCSB e la un punct în spatele CFR-ului şi, în cazul în care Hagi nu pleacă cu punct sau puncte din Gruia, titlul va merge în vitrina lui Dan Petrescu. Deşi se află la 90 de minute de un al treilea an consecutiv ratat, Gigi Becali spune că nu are emoţii, îl invocă pe Dumnezeu şi anunţă că are toată încrederea în Hagi şi... citeste mai mult

