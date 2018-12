Dave Fletcher a ieșit cu fetița sa, în vârstă de trei ani, într-un parc din Marea Britanie, dar a descoperit un lucru cumplit. Fiica sa, Izzy, a adormit în leagănul de la locul de joacă, și pentru că i s-a părut un moment frumos, a făcut o fotografie.

Câteva săptămâni mai târziu, Dave și soția lui, Vicky, au descoperit că Izzy se simte mereu obosită și au dus-o la medic, unde a fost diagnosticată cu leucemie.

„Era o după-amiază frumoasă și am mers în parcul de copii. Ea se dădea în leagăn în momentul în care a adormit. Am crezut că e un moment drăguț și i-am făcut o fotografie. Abia după am realizat că...